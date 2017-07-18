Gülşen’den, Demet Akalın’ın şarkısını duyunca “yine mi Demet çalıyor” diyerek sitem etti

Bodrum’da sahne alan Gülşen, sevilen şarkılarını hayranlarına seslendirdi. Yaklaşık bin kişinin geldiği Pasha kulüpte eski ve yeni albümünden şarkılar söyledi.

Gülşen, şarkı aralarında hayranları ile konuşurken yan kulüpte çalan Demet Akalın’ın şarkısını duyunca “Ay bu Demet’in sesside her yerden geliyor” diyerek sitemde bulundu. Ünlü sanatçı konuşmasının ardında şarkılarına devam etti.

Sahnesine devam eden Gülşen 2 şarkı söyledikten sonra tekrar bir ara vererek hayranları ile sohbet etmeye devam etti. Başka bir şarkıyı Demet Akalın’ın şarkısı zanneden Gülşen tekrar Akalın’a “Yine mi Demet çalıyor. Ne zaman şarkı arası versen Demet’in sesi geliyor. Yapacak hiç bir şey yok, alkışlıyoruz arkadaşımızı” dedi.

Tam şarkıya başlarken sesin Demet Akalın’a ait olmadığını anlayınca Gülşen “Bu demet olamaz, bu başka bir şarkı. O zaman şarkıya girelim, Demet olsa dinlerdik biraz” ifadelerini kullandı.

Şarkılarını seslendirmeye devam eden Gülşen hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Eren Ayhan