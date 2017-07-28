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Gülşen’den doğum yapan annelere tüyolar

Doğum sonrasında hızlı bir şekilde kilo veren ünlü sanatçı Gülşen, doğum yapan annelere tüyolar vererek zayıflama yöntemini açıkladı.

Gülşenden doğum yapan annelere tüyolar

28 Temmuz 2017 17:26

Bodrum’da bir beach clubta konser veren Gülşen hayranlarına unutulmaz bir gün yaşattı. Sahne öncesinde gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Gülşen, kısa sürede nasıl zayıfladığını da açıkladı. Ünlü sanatçı klipte karın kaslarının konuşulmasının çok hoşuna gittiğini belirterek, "24 saat çocuğuma ben bakıyorum. Çok hareket halindeyim, spor yapacak vakit bulamadığım halde bebeğime bakarak fit kalmayı başarıyorum. Doğum sonrasında kiloları hızlı vermenin formülü, çocuğu emzirmek ve 24 saat nöbette olmak. Çocuğunuzun her şeyi ile kendiniz ilgilenirseniz, inanılmaz bir efor sarf etmiş oluyorsunuz. Bu da kilo bırakmıyor vücutta. Doğum yapan bayanlar yayılıp yatmasınlar" dedi.

Bodrum’da yaşanan 6.6 şiddetindeki deprem hakkında da konuşan Gülşen, İstanbul depremini yaşamış gibi olduğunu açıklayarak “Çok şükür bizim ülkemizde can ve mal kaybı olmadı. İnşallah bir daha yaşamayız böyle bir deprem. Artçı depremler devam ediyor. Bu da bizim ödümüzü patlatıyor” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada paylaştığı yüzük fotoğrafına gelen yorumların ise saçma sapan olduğunu söyleyen Gülşen, yorumları fazla dikkate almadığını ifade etti.

Daha sonra sahneye çıkan Gülşen eski ve yeni albümünden şarkılar seslendirdi. Hayranlarını coşturan Gülşen’e eşi Ozan Çolakoğlu da eşlik etti.

Eren Ayhan


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