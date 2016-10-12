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Gülüş tasarımında diş rengine dikkat

Diş Hekimi Zafer Kazak, gülüş tasarımında diş renginin önemli olduğunu söyledi.

Gülüş tasarımında diş rengine dikkat

12 Ekim 2016 10:46

Medicadent Diş Hekimliği Klinikleri Kurucusu ve Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak, dudak seviyesi, dişlerin boyları, diş eti seviyesi, diş rengi, diş dizimi, gülündüğü zaman dudak ve dişlerin uyumu ve gülme hattı gibi faktörlerin tek tek ve birbirleri ile olan uyumunun estetik gülüş analizinin yapılmasında çok büyük önem taşıdığını söyledi.
"Gülüş tasarımı yapılırken dişlerin oluşturduğu bölgenin estetiği (beyaz estetik) ve diş etlerinin oluşturduğu bölgenin estetiği (pembe estetik) değerlendirilir" diyen Kazak, "Bu amaçla öncelikle fotoğraf üzerinde diş etlerinin hangi seviyede olması gerektiği, hangi dişlerin tasarıma dahil edileceği değerlendirilir. Sonrasında dişlerin diş-diş eti-kemik seviyeleri klinik ve radyografik olarak incelenir. Daha sonra tedavi planı netleştirilir" ifadelerini kullandı.
Estetik uygulamalarda amacın kişiye yakışanı bulmak olduğunu belirten Kazak, "Gülerken en az dişlerin görüntüsü kadar diş etlerinin seviyeleri ve simetrik görünmeleri de önemlidir. İşte bu noktada tercihen lazer ile diş etlerine müdahale etmek gerekir. Eğer sadece diş etlerine müdahale yeterli ise diyot lazer ile işlem yapılabilir. Ama daha ileri seviye bir düzenleme gerekli ise sert doku veya kombine lazer cihazı gereklidir. Sert doku lazerleri işlem sonrası konfor için de daha çok tercih edilmektedir. Mevcut durumuna göre yapılacak tedavilere göre seans sayısı değişebilir. Tedavi bazen tek seansta bazen de birkaç haftada tamamlanabilir" şeklinde konuştu. 

Etiketler: Diş Hekimi Zafer Kazak


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