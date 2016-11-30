Gümeli Belde Başkanı Ahmet Saydam, gazetecilere yaptığı açıklamada dün gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağış nedeniyle iş makinelerini hazır beklettiklerini söyledi.

Gümeli Beldesinde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söyleyen Saydam, "Dünden itibarıyla başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de sürdü ve zaman zaman kar yağışı etkili oluyor. Şu an Gümeli'de 6 santimetre olan kar kalınlığı yüksek mahallerimizde 10 ile 15 santimetreye kadar çıkıyor. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum yok. İş makinelerimiz hazır bekletiyoruz" diye konuştu. Gümeli iç kesimlerinde devam eden Kar yağışının bu geceden itibaren daha alçak kesimlerde de etkili olması bekleniyor.

Ertuğrul Yüksel