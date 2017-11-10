Gümüşhane’de amatör spor kulüpleri yemekte bir araya geldi

Gümüşhane Belediye Başkanı ve ASKF Gümüşhane Şube Başkanı Ercan Çimen tarafından verilen yemekli program Vali Okay Memiş’in de katılımıyla Keyvenim Restoranda gerçekleşti.

Yemeğin ardından konuşan Vali Okay Memiş, amatör kulüplerin ihtiyaçlarını karşılamaya gayret edeceklerini belirterek, önemli olanın gençleri yaşadıkları yerde sporla, sanatla, kültürle, edebiyatla yoğrulması olduğunu söyledi.

Konuşmasında özel olarak Belediye Başkanı Ercan Çimen’e hentbol ve voleybol takımları başta olmak üzere sporun her alanında olmaya çalışan bir Belediye oldukları için teşekkür eden Vali Memiş, Gümüşhane’nin nüfusuyla orantılandığında çok ciddi spor altyapısı olan bir şehir olduğunu söyledi.

Ankara’nın doğusunda Voleybol Efeler liginde takımı olan tek şehrin Gümüşhane olduğun ifade eden Vali Memiş, “Bunlar destekle oluyor. Bizim sizlere biraz daha destek olmamız lazım. Hem sizlere hem de okul sporlarına. Türkiye’de tesisleşme başladı. Eskiden tesis yoktu. Toprak sahalarda oynanırdı, futbol ayakkabıları bulamazdık. Kara lastikle futbol oynardık. İmkanlar şimdi daha da arttı. Kürtün’de, Torul’da, Kelkit’te, Şiran’da, Köse’de semt sahalarımız, kapalı spor salonlarımız var. Kelkit’te yüzme havuzuna başlandı. Tesisleşme açısından çok iyiyiz” dedi.

Bu tesislerde daha iyi yerlere, çok daha üst liglere çıkacaklarına inandığını ifade eden Vali Memiş, sporun okullara da girmesi gerektiğine değinerek, “Okullardan sporcu yetişmezse çok iyiye gitmiyoruz. Üniversitemizin de bu kulvara girmesi lazım. İhtiyaçlarınızın farkındayız. İl Özel İdaremizin bütçesi ben geldiğimde 200 bin liraydı, 600 bin liraya çıkardık. 2018 bütçesini sporda 1 milyona çıkarmayı planlıyoruz. Tüm spor branşlarını destekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı ve ASKF Başkanı Ercan Çimen, 9 Eylül’de ki kongrede tekrar başkan seçildiğini ve 3 yıl boyunca görev yapacağını hatırlatarak, “Amacımız Gümüşhane’deki sporun hangi branşı olursa olsun bunlara destek vermek. Merkez, ilçeler, beldeleri ve köyleriyle birlik beraberlik içerisinde, hak, hukuk, adalet çerçevesinde spora hep beraber hizmet etmek” diye konuştu.

Gümüşhane’de 38 amatör spor kulübü olduğunu, bunlardan 14’ünün ASKF’ye ağlı ve 12’sinin faal olduğunu belirten Çimen, 10 branşta faaliyet gösteren bu kulüplere her konuda yardımcı olmanın çabası içerisinde olacaklarını söyledi.

Sporcu bir Vali’ye sahip oldukları için şehir olarak şanslı olduklarının altını çizen Başkan Çimen, “Gümüşhane olarak tüm ilçelerimizle, beldelerimizle, köylerimizle etle tırnak gibiyiz. Bunu sürdüreceğiz. İl dışında da şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz” sözlerinin ardından katılımları için teşekkür etti.

Programa Vali Memiş ve Belediye Başkanı Çimen’in yanısıra Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsrafil Aslan, kulüp yöneticileri, teknik direktörler ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Recep Ergin

