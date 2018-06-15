Gümüşhane’de sağanak yağış ve dolu zarara yol açtı

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Altınpınar köyünde öğlen saatlerinde sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle bir iş yerini su bastı ve 4 araç ise hasar gördü. Sel sularıyla gelen toprak ve taş parçaları nedeniyle köy yolları hasar gördü. Vatandaşlar da dereden gelen sel sularını önlemek için ise tahta parçalarıyla set çektikleri görüldü.

Torul ilçe Özel İdare Müdürlüğü ile Torul Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından köyde temizlik çalışmalarıyla birlikte hasar tespit çalışmaları da başladı.

