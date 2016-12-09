İlçede Harşit çayına düşerek yaralanan karacayı gören vatandaşların durumu Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine bildirmesinin ardından yaralı karaca, olay yerine gelen görevlilerce Gümüşhane kent merkezindeki şube müdürlüğüne götürüldü.

Şube Müdürlüğü Veterineri tarafından tedavi edilen karaca araçla düştüğü bölgeye götürülerek burada tekrar doğaya bırakıldı.

Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İlbeyi Aydın, “Köylü vatandaşlar bize karacanın Harşit çayına düştüğü ihbarında bulundu. Bölgeye giderek karacayı aldık. Karaca çok güçsüzdü ve aşırı derecede üşümüştü. Gümüşhane’de veterinerimiz tarafından tedavi edildi. Karacayı aldığımız bölgede doğaya saldık” dedi.

Gümüşhane’de vatandaşların yaban hayatı konusunda çok duyarlı olduğunu belirten Aydın, bu durum için vatandaşlara teşekkür ederken, duyarlılığın daha da artması temennisinde bulundu.

Recep Ergin