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Gündüz keşif yapıp gece çaldılar

Adana'da kiraladıkları otomobille geldikleri iş yerinde gündüz keşif yapıp gece cep telefonu çalan 2 kişiden biri tutuklandı.

Gündüz keşif yapıp gece çaldılar

25 Nisan 2018 09:39

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde yeni açılan cep telefonu bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerine gündüz kiraladıkları otomobille müşteri gibi gelen Mücahit K. (24), Hüseyin A. (27) ve Serkan K. (18) keşif yaptı. Stant üzerindeki cep telefonlarına bakan 3 şüpheli, gece tekrar iş yerine geldi. Soyguncular levye ile elektronik kepengi kırıp içeri girdi. Şahıslar, tanınmamak için iş yerinin dışında bulunan güvenlik kamerasının yönünü değiştirdi. Yüzlerini maske ile kapatan 3 kişi, 8 bin 5 lira değerindeki 5 cep telefonunu çaldı. 

Sabah iş yerine gelen Sinan Küçük, soygunu fark edip polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin, gündüz iş yerine gelerek keşif yaptıktan sonra otomobile binerek gittiğini belirledi. Aracın, plakasından kiralık olduğunu belirleyen polis, oto kiralama şirketinden şüphelilerin kimliğini öğrendi. Kiralama şirketinden zanlıların kimliklerine ulaşan ekipler kısa sürede Mücahit K. ve Serkan K'yı yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerden Mücahit K. "Hüseyin A. ile 20 yıldır arkadaşız. Kendisi annesinin hasta olduğunu doktora götürmek için arabaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben de otomobili kiralayıp verdim. Hırsızlık olayından bilgim yok" dedi. Mücahit K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Susma hakkını kullanan Serkan K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 

Polis, Hüseyin A.'yı yakalamaya çalışıyor.  

 

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