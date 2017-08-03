Diğer
Kategoriler

Güneş gözlüğü alımında öncelik moda değil sağlık

Yaz aylarında satışları artmaya başlayan güneş gözlükleri, vatandaşlar tarafından göz sağlığı konusunda bir tehdit oluşturmadığı takdirde talep ediliyor.

Güneş gözlüğü alımında öncelik moda değil sağlık

03 Ağustos 2017 10:32

Çoğu güneş gözlüğünün, göz sağlığına ciddi zararlar vermesi sebebiyle vatandaşlar da artık daha bilinçli olarak bu piyasaya yöneliyor. Özellikle yaz aylarında satışları artan güneş gözlüğü konusunda vatandaşlar, işletmecilere sağlık konusunda sorular sorularak bilgi almaya çalışıyor.

"İnsanlar önceliği modaya değil sağlığa veriyor"

Özel bir optik firmasında satış danışmanı olarak görev yapan Onur Yıldız, toplumdaki bu bilinçlenmenin mutluluk verici olduğunu kaydederek, işletmecilerin de artık bu konuda daha hassas olduğunu belirtti. Bu yaz dönemindeki güneş gözlüğü satışlarının kendilerini memnun ettiğini vurgulayan Yıldız, “Vatandaşlarımızın güneş gözlüğüne talebinden çok memnunuz. Bu dönemdeki satışlarımız beklentilerimizi karşıladı. Buna ek olarak vatandaşlarımızdan bize gelen sağlık ile alakalı sorular, bu piyasaya yönelik bir bilinçlenme olduğunu bizlere gösteriyor. Güneş gözlüğü alımında artık insanlar önceliği modaya değil sağlığa veriyor. Biz de bu konuda çok hassasız. Çünkü güneş gözlüğü, göz sağlık açısından çok önemli bir unsur” şeklinde konuştu.
Güneş gözlüğü satışlarının haziran ayının ortalarından başlayıp ağustos sonuna kadar sürdüğünü ifade eden Onur Yıldız, bu süreci şu ifadelerle anlattı:
“Okulların kapanması ile güneş gözlüğü satışlarında ciddi bir kıpırdanma olur. Ağustos ayının sonuna kadar da satışlar devam eder. Sonrasında ise mevsimlik olarak bir düşüş söz konusu oluyor. Ancak buna bizler hazırlık olduğumuz için pek bir sıkıntı yaşamıyoruz.” 

Murathan Yıldırım


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!