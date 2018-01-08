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Güney Kore açıklarında 4 Kuzey Koreli ölü bulundu

Güney Kore’nin doğu kıyısı açıklarında Kuzey Koreli 4 kişinin cansız bedeninin bulunduğu belirtildi.

Güney Kore açıklarında 4 Kuzey Koreli ölü bulundu

08 Ocak 2018 09:52

Güney Kore’nin doğu kıyısında yer alan Ulleung Adası yakınlarında, içinde 4 cesedin bulunduğu bir tekne bulunduğu bildirildi. Teknedeki cesetlerin tahminlere göre Kuzey Koreli olduğu söylendi.
Güney Kore Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, adanın kıyılarında yüzen tahta bir teknenin bulunduğu, 9 metre uzunluğundaki ahşap teknenin içinde insana ait olduğu belirlenen 4 iskelete ulaşıldığı belirtildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, gemiyi soruşturmak ve kurbanların kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı.
Daha derin sularda balık avlamak için yola çıkan teknelerde ölü bedenlere rastlanıldığı belirtiliyor. Öte yandan, son zamanlarda Japonya’ya doğru sürüklenen Kuzey Kore teknelerinin sayısında artış yaşandığı ifade ediliyor.
Geçtiğimiz yıl 4 Aralıkta Japonya’nın kuzey sahilinde Kuzey Koreli 4 kişinin cesedi denizden çıkarılmıştı. 

Duygu Gerboğa

 

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