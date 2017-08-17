Güney Kore: 'Kore yarımadasında savaş olmayacak'

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-In, Cumhurbaşkanlığının 100. günü kutlamasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ''Kore yarımadasında savaş olmayacak'' dedi. Güney Kore lideri, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarına karşılık ABD'nin askeri harekat düzenlemesini veto etti. Jae-In, bütün Güney Korelilerin 1950-1953 yıllarında yaşanan Kore Savaşı'nın kalıntılarından ülkeyi yeniden inşa etmek için birlikte çok çalıştıklarını ifade ederek, "Savaşı her ne pahasına önleyeceğim. Bu yüzden, tüm Güney Korelilerin savaş olmayacağına inanmasını istiyorum" dedi.