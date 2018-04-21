Güney Kore’deki feribot faciasının kurbanları anıldı

Güney Kore’de 2014 yılında 300'den fazla kişinin ölümü ve kaybolmasıyla sonuçlanan Sewol faciasının kurbanlarını andı. Güney Kore’de Başbakanı Lee Nakyon’da, 16 Nisan 2014 sabahı MV Sewol feribotunun Güney Kore'nin Donggeochado Adası yakınlarında batmasıyla, hayatını kaybeden kurbanların anma programına katıldı. Feribot, çoğunlukla Ansan kentindeki Danwon Lisesi'nden gelen öğrenciler olmak üzere 476 kişiyi taşırken devrilmişti. Kaza sonucunda 304 yolcu ve mürettebat hayatını kaybetmiş, yaklaşık 172 kişi Kore Sahil Güvenliği, balıkçı tekneleri ve diğer ticari gemiler tarafından kurtarılmıştı. 15 Mayıs 2014'te, feribotun kaptanı ve üç mürettebatı cinayetle suçlanırken diğer 11 mürettebat ise gemiyi terk etmekle suçlanmıştı. Sewol faciasının ardından birçok kişi kaptan ve mürettebatı, feribot işletmecisini ve işletmeleri denetleyen düzenleyicileri eleştirmişti. Ardından dönemin Güney Kore Başbakanı Chung Hong Won, feribot kazası nedeniyle istifasını sunmuş kazanın olduğu saatlerde hükümetin yetersiz kaldığını kabul etmiş, görevden ayrılmak benim için en doğrusu açıklamasını yapmıştı.