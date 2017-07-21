Güney Kore’den Kuzey Kore’ye çağrı

Güney Kore Savunma Bakanı Yardımcısı Seo Joo-seok, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bugün askeri konularla bir araya gelmeyi arzu ettiklerini ifade etmişti. Güney Koreli yetkililer yaptıkları açıklamada, Kuzey Kore’ye yaptıkları görüşme teklifini kabul etmeleri çağrısında bulundu.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore’nin, çağrıyı “en kısa sürede kabul etmesi” çağrısında bulundu. Bakanlık açıklamasında, “Güney ve Kuzey arasındaki askeri ve Kore yarımadasında barış ve istikrarın sağlanması için kanallar aracılığıyla askeri diyaloğun yeniden tesisi acil bir görevdir” denildi.

Kuzey Kore ise henüz güney Kore’nin teklifine yanıt vermedi.