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Güney Kore’den Trump’ın kararına yanıt

Güney Kore Devlet Başkanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Seul ile yapılan yıllık ortak askeri tatbikatları sonlandırma kararına ilişkin, “Trump’ın niyetini anlamamız gerekiyor” açıklamasını yaptı.

Güney Koreden Trumpın kararına yanıt

12 Haziran 2018 14:08

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile gerçekleştirdiği tarihi zirvede aldığı önemli kararları açıkladı. Bu önemli açıklamalardan biri olan Trump’ın Güney Kore ile ortak yürüttüğü askeri tatbikatlara son verme kararına ilişkin Seul’den açıklama geldi. Mavi Saray’dan yapılan açıklamada, "Başkan Trump'ın neyi kastettiğini ve niyetini anlamamız gerekiyor” ifadeleri kullanıldı.
Trump, Kim Jong Un ile yaptığı zirveden sonra düzenlediği basın toplantısında, "Askeri tatbikatlar çok pahalı, büyük bir çoğunluğunun parasını biz ödemiştik” ifadesini kullanmış, askeri tatbikatların sonlandırılacağını söylemişti.

Japonya’dan Trump’a teşekkür

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Kuzey Kore zirvesinde kaçırma sorununu gündeme getirdiği için ABD Başkanı Trump’a teşekkür ederek telefon görüşmesinde ayrıntıları öğrenmek istediğini söyledi.

Kuzey Kore, 1970'li ve 1980'li yıllarda ülkeye kaçırılan 13 Japon vatandaşının varlığını kabul etmişti.
Japonya Başbakanı Abe, bir öncelik olarak nitelendirdiği kaçırılma sorununu ABD Başkanı Trump’dan Kuzey Kore Lideri Kim ile görüşmesinde gündeme getirmesini istemişti.  

 

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