Güneydoğu yerli filmi tercih etti

TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü istatistiklerine göre Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisindeki Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde geçen yıl boyunca gösterime giren filmler arasında izleyiciler yerli olanları tercih etti. İstatistiklere göre, Gaziantep’te 2016 yılında toplam sinema salonu sayısı 38 oldu. Gaziantep en çok sinema salonu olan 10. il oldu. 38 salonda toplam koltuk sayısı 4 bin 465 oldu. Bir yıl boyunca 785 film gösterildi. Gösterilen filmlerin 364’ü yerli, 421’i yabancı film oldu. Gösterilen yerli film sayısının yabancı filme göre daha az olmasına rağmen yerli film izleyicisi daha fazla oldu. 1 milyon 74 bin 158 sinema izleyicisinin 650 bin 142’si (yüzde 60,5) yerli film seyircisi oldu. 2015 yılına göre 2016 yılında Gaziantep’te hem gösterilen film sayısı hem sinema seyircisi sayısı azaldı. Gaziantep’teki sinemalarda 53’ü erkek, 17’si kadın olmak üzere toplam 70 kişi çalıştı.

Adıyaman’da bir yılda 60 film gösterildi



Adıyaman’da 2016 yılında toplam sinema salonu sayısı 5 olurken toplam koltuk sayısı 429 oldu. 5 sinema salonunda bir yıl boyunca 47 yerli ve 13 yabancı film olmak üzere toplam 60 film gösterildi. 52 bin 361 sinema izleyicisinden 33.145’i (yüzde 63,3) yerli film izlerken 19 bin 216 kişi yabancı film seyircisi oldu. 2015 yılına göre 2016 yılında Adıyaman’da hem gösterilen film sayısı hem sinema seyircisi sayısı arttı.

Adıyaman’daki sinemalarda 5’i erkek, 2’si kadın olmak üzere toplam 7 kişi çalıştı.

Kilis’te 26 bin seyirci



Kilis’te 2016 yılında toplam sinema salonu sayısı 4 olurken toplam koltuk sayısı 256 oldu. 4 sinema salonunda bir yıl boyunca 20 yerli ve 9 yabancı film olmak üzere toplam 29 film gösterildi. 26 bin sinema izleyicisinden 22 bini (yüzde 83,8) yerli film izlerken 4 bin kişi yabancı film seyircisi oldu. 2015 yılına göre 2016 yılında Kilis’te gösterilen film sayısı azalırken sinema seyircisi sayısı arttı. Kilis’teki sinemalarda toplam 3 kişi çalıştı.