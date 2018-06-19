Güneydoğu’ya 100 milyon TL’lik doping

50 milyon TL işletme sermayesi ile kar zarar ortaklığı yatırımı modeline dayanan proje, bölge ekonomisinin gelişimine yıllık 100 milyon liralık önemli bir katkı sağlayacak.

T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün vakıf kültür ve değerlerini yaşatmak amacıyla kurduğu Türkiye’nin en genç katılım bankası Vakıf Katılım ile, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçilerimizin ürünlerini olumsuz piyasa şartlarına karşı koruma amacıyla kurduğu Tarım Kredi Birlik A.Ş. arasında kar zarar ortaklığı yatırımına dayalı bir proje ortaklığı hayata geçiyor. Toplam işletme sermayesinin 50 milyon TL olduğu proje ile ülke ekonomisine yıllık 100 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor.

İhracata katkı sağlayacak

Bu iş birliğinin katılım bankacılığının ruhuna uygun “ortaklık” anlayışı ekseninde hayata geçirileceğini; bir taraftan reel üretimle birlikte ülke ekonomisine destek olunurken, diğer taraftan katılım bankacılığının bilinirliğinin artırılması ve özüne uygun çalışmalar yapılmasına katkı sağlanacağını belirten Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, projenin kaldıracının ise Tarım Kredi Birlik A.Ş. tarafından Adıyaman’ın Kahta İlçesi Organize Sanayi Bölgesi içinde kurulan badem ve fıstık işleme fabrikası olacağını söyledi. Bu sayede bölge çiftçisinin ürünlerini AB ülkeleri ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç etme şansının yakalanacağının altını çizen Göktaş sözlerine şöyle devam etti: “60 bin dekarla ülkemizin en fazla dikili badem ağacına sahip ili olan Adıyaman, antep fıstığı üretiminde de ciddi bir kapasiteye sahiptir. Türkiye, Antep fıstığında üretici anlamında dünya sıralamasında ilk üçte yer alıyor. Fakat yapılan testlerde ‘aflatoksin’e rastlanan ürünler ihraç edilemiyor. Kuru sistem işleme prosesinin uygulanacağı bu fabrika sayesinde ihracatın önündeki önemli bir engel de ortadan kalkıyor. Çünkü fabrikadaki saklama ve üretim koşulları ürünlerde ‘aflatoksin’ oluşmasını engelliyor.”

Bölge ekonomisi gelişecek

İkram Göktaş; Adıyaman’daki fabrikanın sadece bölgeyi ekonomik açıdan kalkındırmakla kalmayacağını, ülkemizin kuru meyve ve kuruyemiş ihracatındaki sorunlarından birine de çözüm sunacağını belirtti. Fabrikanın üretim kapasitesiyle ilgili de bilgiler veren Göktaş “Yıllık Antep fıstığı üretim kapasitesi 3.200 ton, yıllık badem üretim kapasitesi 2.800 ton olacak. Başlangıç olarak 20 kişinin istihdam edileceği fabrikada hedef, ileriki dönemde bu sayıyı katlamak” diye konuştu. Bu projeyle ülke ekonomisine katkı sunmak istediklerini ifade eden Göktaş “Başlangıçta sade bir proje ortaklığı gibi görünen bu proje istihdamdan ihracata ve çiftçilerin gelirlerinin artmasına kadar pek çok alanda bölgeye önemli katkılar sağlayacak. Bu projede elde edilecek başarı ve kazanımlar ile benzer pek çok proje hayata geçirilebilir” şeklinde konuştu.

Katılım finans modelinin gelişimine katkı sağlanacak

Bu tarz proje ortaklıklarının katılım bankacılığı modelinin gelişimine önemli katkılar sağlayacağını belirten Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran; “Vakıf Katılım’ın açılış merasiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, katılım finans modelinin geliştirilmesi, tabana yayılması ve katılım bankacılığının özüne uygun çalışmaların çoğaltılması gerektiğini vurgulamış ve Vakıf Katılım’ın kuruluş amaçlarından birisinin de bu konu olduğunu belirterek; bizlere de önemli görevler tevdi etmişti. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz işbirliğinin bu doğrultuda hayata geçirilen önemli bir proje olduğunu vurgulamak isterim.

Katılım bankacılığı, temelinde “ortaklık” anlayışını benimseyen bir finansal sistemdir. Ancak çeşitli şartlar ve piyasa koşulları nedeniyle katılım bankacılığı son dönemlere kadar maalesef bu temel unsura yeteri kadar ağırlık veremedi. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile hayata geçirdiğimiz proje ile Vakıf Katılım olarak bu temel prensip için önemli bir adım atıyoruz. Buradan elde edeceğimiz başarı ile bundan sonra çok daha fazla ortaklık projesi gerçekleştirerek, katılım bankacılığının özüne uygun şekilde gelişmesine ve tabana yayılmasına destek olmayı hedefliyoruz. “ dedi.

Yatırım yapmak ülkeye hizmet

Yatırım yapmanın, ülkeye hizmet etmek anlamına geldiğini belirten Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, “Bugüne kadar Tarım Kredi Kooperatifleri özellikle çiftçimizin ürün öncesi ihtiyaçlarının tedariği doğrultusunda ciddi bir sorumluluk üstlendi. Ama bundan sonra bizim hedefimiz sadece ürün öncesi değil, üretilmiş olan ürünün çiftçiden alınması ve pazara arz edilmesi noktasındaki kapasitemizi de artırmak olacak. Burada çalışmalarımıza başladık. Kâhta’da açılışını yaptığımız tesis de aslında ortaklarımızın, çiftçilerimizin ürünü değerinde pazara arz etme noktasında kurulmuş olan bir tesis. Adıyaman, fıstık ve badem noktasında ciddi bir merkez konumunda. Yıllık yaklaşık 100 milyon lira civarında piyasa oluşmakta. Ayrıca burada ürettiğimiz ürünleri sadece yurtiçinde değil, yurt dışına da satma, ihraç etme imkânına sahip olacağız. Böylece hem üretici ortaklarımıza hem de bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağız” dedi.

Örnek proje olacak

Poyraz, “Adıyaman’ın Kahta İlçesi OSB içerisinde işletmeye alınan fabrikamızda badem ve fıstık konusunda sezonda, iş ortaklığı şeklinde çiftçi ortaklarımızdan ürün alımı yapılacak. Alımı yapılan ürünlerin fabrikamızda işlenecek, paketlenecek ve satışı gerçekleştirilecek. Projede mal alım için taraflarca işletme sermayesi katılımı sağlanacak. İlk etapta 50 milyon TL sermayeli bir alımın gerçekleştirilmesi planlanmakta. İşin sonucunda elde edilen satış gelirlerinden, maliyetler düştükten sonra kalan tutar taraflarca konulan sermaye tutarı oranında paylaşılacak. Vakıf Katılım ile yaptığımız müşarekenin ülkemiz finans sistemine ve özel sektöre örnek olmasını istiyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleri yaptığı tüm finansal işlerinde faizi ortadan kaldıracak modellere geçmeye çalışmaktadır. Bunu inşallah en kısa zamanda gerçekleştirecektir. Vakıf Katılım ile çıktığımız bu yol henüz başlangıçtır. Tüm katılım bankalarına ve özel sektöre örnek olmasını arzu ediyorum.” diye konuştu.

