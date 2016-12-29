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Güngören'de korkutan doğalgaz patlaması

İstanbul Güngören’de bir dairede doğal sıkışması sonucu patlama oldu. Dairenin boş olması sebebiyle yaralanan olmazken, bina polis ve itfaiye ekipleri tarafından boşaltıldı.

Güngörende korkutan doğalgaz patlaması

29 Aralık 2016 17:23
Güngören'de korkutan doğalgaz patlaması - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Güngören’de bulunan Cömertkent Sitesi'nde 12 katlı bir apartmanın 10'uncu katındaki bir dairenin balkon kısmında patlama meydana geldi. Patlamayı duyan vatandaşlar binayı boşaltırken, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, binanın ön tarafına güvenlik şeridi çekerken, vatandaşların binayı tahliye etmesine yardımcı oldu.

Bu sırada olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri de binanın doğalgazını kesti. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucu patlamanın dairede bulunan doğalgaz kombisinden kaynaklandığı tespit edilirken, patlama site içerisinde paniğe sebep oldu.

Patlama sesini duyan bir site sakini patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığını belirterek, "Polisler patlamanın gaz sıkışmasından olduğunu söylediler. Patlama sırasında evde kimse yoktu. Patlamanın şiddetiyle evin camları arabaların üstüne düştü. Patlama çok şiddetli oldu. Biz 3 blok öteden sesi duyduk" dedi.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Tugay Saday 

 

Etiketler: Güngören, İstanbul


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