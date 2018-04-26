Diğer
Kategoriler

Güngören’deki cinayetin detayları ortaya çıktı

Güngören'de trafikte yaşanan cinayetin detayları ortaya çıktı. Cinayeti işleyen şahsın, trafikte öldürdüğü kadının karısı olduğu öğrenildi.

Güngörendeki cinayetin detayları ortaya çıktı

26 Nisan 2018 18:45
Güngören’deki cinayetin detayları ortaya çıktı - Tıkla İzle

Güngören Çinçin Deresi Caddesi'nde trafikte yaşanan cinayetin detayları ortaya çıktı. Trafikte eşi Zübeyde K.’yı başka bir araçta gören Serhat K. sinirlerine hakim olamayarak eşinin bulunduğu aracın şoförüyle tartışma yaşadı. Tartışma sonrasında iki araç birbirine hafif şekilde çarpıştı. Çarpışma sonrası öfkeli koca Serhat K. sinirlerine hakim olamayarak eşi Zübeyde K.’nın bulunduğu araca kurşun yağdırdı. Olaydan sonra araç içerisinde bulunan Zübeyde K. hayatını kaybederken, sürücü Veysel Yıldız yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Serhat K. olaydan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Yaşanan dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Volkan Kayalar

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç