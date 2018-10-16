Günümüz toplumlarında yaygın görülen hastalık ‘disosiyatif'



Disosiyatif belirtilerin yaygınlığının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde erişkin bireylerde \%9,7 olarak bulunduğunu aktaran Yakın Doğu Üniversitesi Türkçe Psikoloji Bölüm Başkanı, Psikiyatrist Prof. Dr. Çakıcı, “Bu oran KKTC'yi dünya genelinde yapılan çalışmalar arasında en yüksek ‘disosiyatif' belirtilere sahip 3 ülke arasına koyuyor” dedi. Kanada ve Türkiye'de de yapılan çalışmada ‘disosiyatif' belirtilerin oluşumunda risk faktörü olarak genç olmak, çalışmıyor ya da asgari ücretin altında çalışıyor olmak, göçmen olmak, travmatik yaşantılara sahip olmak gibi sosyo-demografik değişkenlerin yer aldığını aktaran Prof. Dr. Çakıcı, bireyin kültür tutumlarındaki farklılıkların da bu disosiyatif belirtilerin oluşumunda etkili olabileceği söyledi.

“Kültürel çatışmalar, hastalığın görülme sıklığını arttırıyor”

Prof. Dr. Mehmet Çakıcı ‘disosiyatif' hastalığıyla ilgili yapılan çalışmayla ilgi şunları söyledi: “Savaş, göç, ekonomik zorluklar, kolonizasyon geçmişi yaşayan Kıbrıslı Türklerde de belirtiler yoğun iken Türkiyeli göçmenlerde de yaygın belirtiler görülmüştür. Bunun yanında Asimilasyon kültür özelliklerine sahip Türkiye'li göçmenler ‘disosiyatif' belirtilere daha çok sahipken, her iki kültürle bütünleşmiş hem KKTC uyruklu hem de TC uyruklu bireylerin ‘disosiyatif' belirtilerinin daha düşük olduğu görülmüştür. Kültürel tutum farklılıklarının ruh sağlığında önemli bir yere sahip olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Kültürel çatışma hastalığı alevlerken kültürlerin uyumu hastalıkları azalttığı görülmüştür."

Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, 54. Türkiye Psikiyatri Kongresi'nde ödüllendirildi

1260 psikiyatrist ile psikoloğun katıldığı ve toplamda 286 bilimsel araştırmanın sunulduğu 54. Türkiye Psikiyatri Kongresi'nde, Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, Prof. Dr. Ebru Çakıcı, Yrd. Doç. Meryem Karaaziz, Uz. Psk. Ayşe Buran'ın sunduğu "KKTC'de Erişkin Bireylerde Disosiyatif Belirtilerin yaygınlığı, risk faktörleri ve Akültürasyon ile ilişkisi" isimli araştırma Türkiye üçüncüsü ödülünü aldı.

“En yüksek ‘Disosiyatif' belirtilere sahip üç ülke Kanada, Türkiye ve KKTC”

Yirmi araştırmanın ödüle aday gösterildiği kongrede finale kalarak üçüncülük ödülünü alan çalışmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde erişkin bireylerinde ‘disosiyatif' belirtilerin yaygınlığının \%9,7 olarak bulunduğu belirlendi. Bu oranın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dünya genelinde yapılan çalışmalar arasında Kanada ve Türkiye'den sonra en yüksek ‘disosiyatif' belirtilere sahip 3 ülke arasına koyduğu tespit edildi.

Çalışma, 2018 yılında 955 kişi arasında tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinden seçilen örneklem ile 40 anketörle Mayıs 2018 tarihinde yapıldı. Çalışma bir ev çalışması olup Kotalı randomize çok tabakalı örneklem ile katılımcılar seçildi. Özellikle uyuşturucu bağımlılığı tedavisi üzerine çalışmalar yürüten ve bir çok uluslararası başarıya sahip olan Prof. Dr. Mehmet Çakıcı ve ekibinin yürüttüğü çalışma ülkemizde yürütülen bilimsel çalışmaların başarısını da ortaya koydu.

