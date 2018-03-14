Diğer
Kategoriler

Gurbet Kuşları Külliye'de gösterildi

Eminevim'in ana sponsorları arasında yer aldığı "Gurbet Kuşları" belgeselinin ilk gösterimi Külliye'de gerçekleştirildi.

Gurbet Kuşları Külliyede gösterildi

14 Mart 2018 14:11

12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra ve özellikle 28 Şubat post-modern darbe sürecinin yaşandığı dönemlerde haksızlıklara uğrayan ve çeşitli nedenlerle yurt dışında gurbet hayatı yaşamak zorunda bırakılanların mücadelelerinin konu edildiği "Gurbet Kuşları" belgeselinin galası yapıldı.

Eminevim'in de sponsor olduğu; konusu ve katılımcıları itibarıyla alanında ilk ve özel çalışma niteliği taşıyan "Gurbet Kuşları" belgeselinin gösterimi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı.

Devlet zirvesinden önemli isimlerin katıldığı galada; programın ana sponsorlarından Eminevim yöneticileri A.Sefa Üstün ve Büşra Üstün de hazır bulundu. Eşi Emine Erdoğan ile galaya katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gösterimin ardından belgeselin yapımcıları ve sponsorlarıyla bir araya geldi.

Konuya ilişkin konuşan Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Sefa Üstün; “12 Eylül ve 28 Şubat darbeleri nedeniyle yurt dışında yaşamak zorunda kalanların mücadelelerinin anlatıldığı bu önemli belgeselin bir döneme ışık tutacağına inanıyoruz” dedi.

Bir buçuk yılı bulan çalışma sonrası çekilen belgesel, konusu ve katılımcıları itibarıyla alanında özel bir prodüksiyon niteliği taşıyor.

Belgeselin galasına; TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, Bakanlar Kurulu üyeleri, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri A.Sefa Üstün ve Büşra Üstün ile belgeselde yer alan isimler katıldı.
 

Etiketler: belgesel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emin Şirketler Grubu, Eminevim, gala, gurbet kuşları, kulliye

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç