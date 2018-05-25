Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili’den Türkiye’ye teşekkür

Gürcistan hükümet toplantısında, Erzurum’da bulunan ve 963 - 973 yılları arasında inşa edilmiş olan, dönemin Tao-Klarceti bölgesindeki Gürcü Krallığına bağlı manastır müzakere edildi. Hükümet toplantısında konuya ilişkin açıklama yapan Başbakan Giorgi Kvirikaşvili, “Oşki Manastırı’nın minaresinin tamir etmek için tarihi süreç başlıyor, Oşki Manastırı’nın projesi Gürcistan makamları ile Türk hükümeti arasında 23 Mayıs 2017'de imzalandı ve kültürel işbirliği programı çerçevesinde uygulanacak” şeklinde konuştu.

Restorasyon işlerinin Gürcü ve Türk uzmanlar tarafından yapılacağını söyleyen Kvirikaşvili, “Türk tarafı, ilk etapta, Oşki Manastırı’nın minaresini güçlendirmeye başlayacak, daha sonrasında ise tarihi yapının restorasyonunu gerçekleştirecek” dedi.

Gürcü Başbakan Kvirikaşvili, Kültür ve Spor Bakanlığı'na ve kişisel olarak Mihail Giorgadze'ye yaptığı çalışmalardan ötürü minnettarlığını belirterek, “Bu adımlar için Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etmek istiyorum. İki ülke arasındaki mevcut dostluk ilişkilerinin daha da güçlenmesi için stratejik ilişkilerimizin ve ortaklıklarımızın da artırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İlkin Hüseynov

