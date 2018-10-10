Gürcistan Cumhurbaşkanı adayı Zurabişvili Türklerle bir araya geldi

Gürcistan'da 28 Ekim'de yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimleri kampanyası kapsamında iktidar tarafından desteklenen bağımsız aday Salome Zurabişvili, Kvemo-Kartli bölgesinde yer alan Marneuli kentine geldi. Marneuli kentinde yer alan Kültür Evi'nde bağımsız cumhurbaşkanı adayı Zurabişvili için düzenlenen seçim kampanyası programına Gürcistan Parlamento Başkan Yardımcısı Gia Volski, Eğitim, Bilim ve Kültür Komitesi Başkanı Mariam Jashi, Marneuli Milletvekili Ruslan Haciyev, Tamaz Naveriani, ve diğer milletvekilleri katıldı.

"İşgallerin devamı için uğraşanlar var"

Gürcistan Parlamento Başkan Yardımcısı Gia Volski, Salome Zurabişvili'nin Gürcistan için iyi bir cumhurbaşkanı olacağını belirtti. Volski muhalefet partileri eleştirerek, “Anayasaya uygun olmayan vaatler veriyorlar, bu durumda sizler geleceğiniz için doğru seçim etmelisiniz” dedi. Volski, Kafkasya ve Gürcistan'ın işgal altında olan toprakları konusuna ilişkin, cumhurbaşkanı seçimlerinde başkan olacak adayın çok büyük rolü olduğunu söyledi ve Rusya'yı işaret ederek, “İşgal altında olan topraklarımızın standart kalması için komşu ülkeler çaba gösteriyor” ifadelerin kullandı.

Adaydan milli dil çağrısı

İktidardaki “Gürcü Hayali” partisi tarafından desteklenen bağımsız aday Salome Zurabişvili konuşmasında şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanlığı dönemimde devlet dilinin ulusal azınlıklar tarafından iyi öğrenilmesi ve benimsenmesi için elimden geleni yapacağım. Ben öyle bir başkan olacağım ki dillerinin gelişmesinde herkese destek olacağım.”

Zurabişvili, Gürcistan'daki her vatandaşın çocuklarının parlak geleceğini istediğini belirterek, “Gelecekte devlet dilini bilmek, devlet kurumlarında temsil edilmek ve genel olarak sivil topluma uyum sağlamak için önemlidir” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlıklar geri verilecek

Zurabişvili konuşmasına şöyle devam etti:

“Biz çifte vatandaşlık yasası öne çıkardık ve vatandaşlığını kaybeden vatandaşlarımızın geri dönmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Herkesin hukuklarının korunması için size vaat veriyorum ki, iyi bir başkan olacağım, Gürcistan için iyi bir başkan olacağım, ülkemizin Avrupa'ya uyumu için elimizden geleni yapacağım."

Zurabişvili, konuşmasının sonunda esrarın ülkede yasal olmasına değinerek, “Birçok hanımefendi bana bunun yasa dışı olması için teklifte bulundular. İlk önce ben bir anneyim ve bunun aleyhineyim" dedi.

İlkin Hüseynov

