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Gürcistan'da 2 maden işçisi havasızlıktan hayatını kaybetti

Gürcistan'daki bir maden ocağında çalışan 2 işçi havasız kalmaları sonucu hayatını kaybetti.

Gürcistanda 2 maden işçisi havasızlıktan hayatını kaybetti

02 Haziran 2018 19:43

Gürcistan’ın Tkibuli kentindeki özel bir şirket tarafından işletilen bir maden ocağında çalışan iki işçi yeterli hava alamamaları sonucu hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren işçilerin cesetleri madenden çıkarıldıktan sonra incelemeye gönderildi. Yapılan ilk incelemelere göre iki madencinin havasız kalması sonucu öldüğü aktarıldı. Olayın açığa çıkması üzerine içişleri bakanlığı konu ile alakalı soruşturma başlattı. Maden ocağını işleten özel şirketin işyeri güvenlik kurallarını ihlal etmesi sebebi ile yargılanması bekleniyor.

5 Nisan’da Gürcistan’ın Tkibuli kentindeki bir başka kömür madeninde meydana gelen göçükte de 6 madenci hayatını yitirmişti. 

İlkin Hüseynov
 

 

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