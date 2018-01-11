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Güvenlik görevlisini bıçakla kovalayan hırsızlar kamerada

Bahçelievler’de yoldan geçen herkesin gözü önünde bir iş yerini soyan hırsızlar kendilerine engel olmaya çalışan güvenlik görevlisini bıçakla kovaladı. Hırsızların rahatlığı bu kadarına da pes dedirtirken yaşanan o anlar kameralara yansıdı.

Güvenlik görevlisini bıçakla kovalayan hırsızlar kamerada

11 Ocak 2018 09:13
Güvenlik görevlisini bıçakla kovalayan hırsızlar kamerada - Tıkla İzle

Bahçelievler'de yaşanan bir hırsızlık "Yavuz hırsız ev sahibini bastırır" atasözünü hatırlattı. Akıllara durgunluk veren hırsızlık Bahçelievler’de geçtiğimiz Cumartesi günü meydana geldi. Sabah saatlerinde bir iş yerinin önüne gelen hırsızlar kepenk ve kapının kilidini kırarak içeri girdi. Dakikalarca iş yerinde kalan hırsızlar sokaktan geçen vatandaşların gözü önünde iş yerini soydu. Bu sırada yoldan geçen araçlara yol veren hırsızlar, kendilerini uyaran bir güvenlik görevlisini de bıçaklarla kovaladı. Tüm bu yaşanan hırsızlık anları ve hırsızların güvenlik görevlisini bıçakla kovalaması kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iş yerinin önüne gelen ve yüzlerini kapatan hırsızlar kepengi demir kesme makasıyla kesti. Ancak kapıyı bir türlü açamayan hırsızlar dakikalarca kapıyı tekmeledi ve iterek açmaya çalıştı. Bu sırada geldikleri aracı yol ortasına koyan hırsızlardan biri yoldan geçmeye çalışan diğer araçlara yol verdiği görülüyor. Hırsızlar dakikalar sonra kapıyı açarak içeriye giriyor. Ancak sokak kalabalıklaşınca hırsızlar tekrar diğer araçlara yol vermek için araçlarını kenara çekiyor. Bu sırada yoldan vatandaşların geçtiği görülüyor. Bu esnada yoldan geçen bir güvenlik görevlisi durumu fark ediyor ve durumu hemen polis ekiplerine bildiriyor. Hırsızlar bunun üzerine güvenlik görevlisini ellerinde bulunan bıçak ve demir kesme makaslarıyla kovalıyor. Daha sonra tekrar iş yerine dönen hırsızlar içeri de kalan son malzemeleri de alarak olay yerinden geldikleri araç ile kaçıyor. İş yeri sahibi Yakup Suna altı ayda ikinci kez soyulduklarını belirterek “Son altı ayda ikinci kez soygun ile karşı karşıyayız. Yapacak bir şeyimiz yok artık soygunculara alıştık. Emniyet görevlilerimiz de çok fazla bir şey yapamıyor. Hırsızlar insanların sokağa çıktığı saatte gelmişler. İnsanların uyarı ve tepkilerine rağmen soydular. Son olarak da uyaran güvenlik görevlisini de bıçak ile kovalamışlar” dedi.

Volkan Kayalar
 

Etiketler: güvenlik görevlisi

 

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