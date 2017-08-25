Haberi alan dışarıya koştu: Halk şükür namazı kıldı

Sultanhanı beldesinin ilçe olmasının ardından ilçe halkı bunu büyük bir mutlulukla karşıladı. Sabah erken saatlerde kutlamaya başlayan ilçe halkı, Belediye Başkanı Fahri Solak ile birlikte konvoylar yaparak Türk bayrakları ve AK Parti bayraklarıyla ilçe olmayı kutladı. Aksaray-Konya karayolunda uzun konvoylar oluşturan ilçe halkı, karayolunu trafiğe kapatarak yol ortasında oyun havası eşliğinde oynadı. Ardından ilçeye giren vatandaşlar burada Sultanhanı Kervansarayı önünde toplanarak Belediye Başkanı Fahri Solak’ı omuzlarına aldı. Başkanı omuzlarında gezdiren vatandaşlar, ilçe olmanın mutluluğunu yaşarken, Belediye Başkanı Fahri Solak kazananın Türkiye olduğunu söyledi.

Başkan Fahri Solak, “Sultanhanı bilindiği gibi dünyanın ve Türkiye’nin en büyük kervansarayının olduğu bir yer. Sultanhanı doğalgaz depolama tesisinin olduğu bir yer. Hükümetimiz gerçekten stratejik bir proje uyguladı. Yaklaşık 5 milyar dolar civarında bir proje başlamıştı bundan 5 yıl önce. Sayın Cumhurbaşkanımız talimatı ile bu proje genişletildi. Sultanhanı Türkiye’nin şu anda 10 bin nüfusun üzerinde en büyük beldesi. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu bize bahşetti. Allah ondan razı olsun. Bütün Sultanhanlılar gerçekten 3 yıldan beri bunun mücadelesini veriyorduk. Sultanhanı halkı gerçekten yıllardır, yaklaşık 20 yıldır bu ilçelik özlemini çekiyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızdan gerçekten Allah razı olsun. Gerçekten çok güzel bir olay. Bütün Sultanhanı’na, bütün Aksaray’ımıza hayırlı uğurlu olsun. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize, valimiz Aykut Pekmez’e, il başkanımız ve tüm herkese çok teşekkür ediyorum. Burada kazanan Aksaray, kazanan Sultanhanı, kazanan Türkiye oldu” dedi.

Sultanhanılı vatandaşlar ise uzun zamandır ilçe olmayı beklediklerini belirterek büyük mutluluk duyduklarını söylediler. Belediye Başkanı Fahri Solak ve ilçe halkı camiye giderek şükür namazı kıldı.

Yasin Can