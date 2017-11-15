Hacamat nedir, nasıl yapılır faydaları ve zararları nelerdir?

Hacamat nedir? Hacamat ciltte birikmiş, damarları tıkayan, vücuda zararlı olup biriktiği yerlerdeki organlara zarar veren kirli kanın vakumlanarak dışarı atılmasına denir. Hacamat ve sağlık kuruluşuna gidip kan verme birbiriyle kıyaslanamayacak farklı işlemlerdir. Kan verme işleminde vücudun kullandığı temiz kan kaybı yaşanırken hacamat uygulamasında ise zararlı, toksin birikmiş, pıhtılaşıp jöle kıvamına gelmiş pis kan temizlenir. Hacamat yapanların yorumları her zaman olumlu yönde olmuştur. Hacamat Peygamberimiz aleyhisselamın sünnetlerindendir. Hacamat faydasını nezaman gösterir? Hacamatın faydasını hacamat yaptırdıktan sonra 1 hafta içinde görebilirsiniz. Prof. Dr. Ahmet Maranki de katıldığı televizyon programlarında hacamatın faydalarından bahsetmektedir. Hacamatın uygulanması eski Mısır, Çin ve Orta Doğu kültürlerine dayanıyor. Dünyadaki en eski tıp ders kitaplarından Ebers Papyrus , M.Ö. 1.550 yılında eski Mısırlıların hacamatı nasıl kullandıklarını açıklamaktadır. Hacamatın sağlık için pek çok faydası vardır. Dr. Turanşah Tümer bu konuda şu bilgileri veriyor;