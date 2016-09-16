Bayramın 3. gününden itibaren Türk hacılarının Medine’ye nakilleri başladı. Otobüslerle 5 saatlik bir yolculuktan sonra kutlu belde Medine’ye gelen hacılar ilk andan itibaren namazlarını Mescid-i Nebevi’de kılıyorlar. Mescid’in en güzel yeri ise Cennet Bahçesi denilen, Peygamberimizin minberi ile kabrinin arasındaki alan oluyor. Hacılar, bu alana girmek için yarım saat sabırla sıra bekliyorlar. Yaklaşık 200 kişinin aynı anda namaz kılabildiği Cennet Bahçesinde 5-10 dakika ibadetlerini yapmalarına müsaade edilen misafirler daha sonra Efendimizin Kabrinin hemen önünden ziyaretlerini yaparak dışarı çıkıyorlar.

Çok yüksek duygular yaşayarak salavatlar ile ziyarete giren hacılar, Efendimize gönderilen selamları arz ediyorlar. Hatimlerin, tehlillerin, tesbihatın duaları yine Mescid’i Nebevi’de yapılıyor. Türkiye’den gelen hacılar ise ülkemizin birliği, ordumuzun sınır ötesindeki muzafferiyetleri için dualar ediyor. Selamlama için Haremeyn’e büyük hizmetleri olan Sultan Abdülmecit Han’ın tuğrasının da bulunduğu selamlama kapısından giren hacılar, hiç vakit kaybetmeden direk ziyaretlerini yaparak mescitten ayrılabiliyorlar.

Ziyaretten sonra duygu yüklü olarak Mescid-i Nebevi’den çıkan hacılar, vaktin durumuna göre, Cennet’ül Baki, Uhut Şehitliği veya Küba Mescidlerini de ziyarete gidiyorlar. Türk hacıları Balkanlar’dan Medine’ye kadar gelen Sultan Abdülhamit Han’ın yaptırdığı tren hattını ve Medine İstasyonu’na da geziyorlar. Dedelerinin Balkanlar ve İstanbul’dan bir haftada tren ile kutsal mekanlara geldiğini ifade eden Türk hacılar, günümüzde benzer bir hızlı tren hattının da Türkiye-Suudi Arabistan işbirliği ile yeniden tesis edilmesini bekliyorlar.

Peygamberimizin sünneti olan hacdan sonra mescitte 40 vakit namazı tamamlamaya gayret eden hacı adayları son yıllarda Hac ziyaretinde Medine programının 5 günün altında kalmasına sitem ediyorlar. Sünnet olan 40 vakti tamamlamak isteyen Türk hacılar Diyanet’in hac programında bu talebin dikkate alınmasını istiyorlar.

İRFAN ALTIKARDEŞ