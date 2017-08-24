Hacıların Hira mağarası heyecanı

Kutsal topraklarda hac vazifesi için Mekke'de bulunan milyonlarca Müslüman, Nur Dağı'nda bulunan Hira mağarasını yakından görebilmenin heyecanını yaşadı. 610 yılının Ramazan ayında Hazreti Muhammed'e ilk vahyin geldiği mağarayı gören hacılar, kendileri ve sevdikleri için dua etti. Peygamberin ilk defa Cebrail (a.s) ile görüşüp, İkra ayetinin nazil olduğu mağaraya Türk ve Endonezyalı hacılar yoğun ilgi gösterdi.

Nur dağının zirvesine de çıktılar

Gece saat 03.00-04.00 sıralarında yollara düşen hacılar, binlerce merdiven basamağını çıkarak 40-45 dakika süren yürüyüşün ardından Nur Dağı'nın zirvesine ulaştı. Türk bayrakları ile Nur Dağı'nın zirvesine çıkan ve Almanya'dan gelen Türk hacılar, ellerinde Türk bayrakları da taşıdı. Zirveye ulaşan hacılar, mağaraya girebilmek için yoğun çaba sarf etti. Türk hacılar, dönüşte etrafa atılan çöpleri topladı. Dönüş yolundaki molalarda hacılar, Hira Dağı'ndaki güvercinleri yemlemeyi de ihmal etmedi.

621 metre yüksekliğindeki dağın meşakkatli yolculuğuna merdiven basamağı yaparak büyük kolaylık sağlayan Pakistanlı, Hintli, Bangladeşli ve Afganistanlıların ise Türkiye hayranlığı dikkat çekti.



Türk hacılar da kendilerine kolaylık sağlayan Pakistanlı vatandaşları bahşişlerle ödüllendirdi.

Orhan Akın