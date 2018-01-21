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Hacizli ticari araç şasi numarası değiştirilirken bulundu

Adana’da hacizli bir ticari araç, şasi numarası değiştirilirken bulundu.

Hacizli ticari araç şasi numarası değiştirilirken bulundu

21 Ocak 2018 11:49

Alınan bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Devriye atan polis ekipleri, M.L.'nin iş yerinin önünden geçerken biri parçalanmış 2 adet plakasız ticari araç gördü. Bunun üzerine durup sorgu yapan ekipler, parçalanan ticari araca diğer aracın parçalarının yerleştirildiğini ve parçalanan aracın 34 GT 374 plakalı hacizli araç olduğunu belirledi. Diğer aracın da sorgusunu yapan ekipler, onun da 46 NZ 066 plakalı bir ticari araç olduğunu ve herhangi bir aranmasının olmadığını tespit etti. Bunun üzerine iş yeri sahibi ile görüşen ekipler, araçların motor şase numaralarının değiştirilmek üzere olduğunu anladı. İş yeri sahibi M.L. gözaltına alınırken, 2 araca da el konuldu.

Etiketler: şasi numarası

 

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