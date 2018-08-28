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‘Hadi’ ile BiP’ten 30 Ağustos’ta 30 bin TL ödül

Yerli mobil canlı yarışma programı Hadi, BiP iş birliği ile katılımcılara şimdiye kadarki en yüksek ödül olan 30 bin TL dağıtacak.

Hadi ile BiPten 30 Ağustosta 30 bin TL ödül

28 Ağustos 2018 10:54

Mobil cihazlardan oynanabilen ve canlı yayınlanan para ödüllü yarışma Hadi’de katılımcı sayısı her geçen gün artıyor. Turkcell’den yapılan açıklamaya göre her gün canlı yayınlanan Hadi’nin 26 Ağustos akşam yayınında yeni bir rekor kırıldı. 20 bin lira para ödülünün dağıtıldığı gecede, 400 bin kişi aynı anda yarışarak soruları yanıtlamaya çalıştı.

Bugüne kadar 450 bin liranın üzerinde para ödülü dağıtan yarışmada asıl sürpriz, BiP işbirliği ile 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel hazırlandı. Hadi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı BiP özel yayınında, şimdiye kadarki en yüksek ödül olan 30 bin TL dağıtılacak. Bu ödül 10’ar saniyelik süreler içinde sorulan 12 soruyu doğru yanıtlayanlar arasında paylaşılacak.

BiP’ten herkese joker hakkı ve ipucu 

Türk mühendisler tarafından geliştirilen BiP’in keşfet kategorisi altında yer alan Hadi Bilgi Yarışması kanalını takip eden kullanıcılar, yarışmaya bir adım önde başlayacak. Büyük ödüllü yarışma için herkes, BiP Hadi Bilgi Yarışması kanalından 30 Ağustos’a özel joker hakkı alabilecek ve sadece BiP’te bulunan ipucunu Türkiye’nin arama motoru Yaani ile araştırıp yanıtını bulabilecek. Bugüne kadar 1,5 milyon joker dağıtan Hadi Bilgi Yarışması’nda kazanma şansını artırmak için BiP kullanıcısı olmak yeterli olacak.

Zafer Bayramı’nda BiP’te aramak ve görüntülü görüşmek ücretsiz 

Turkcell kullanıcıları 30 Ağustos tarihinde BiP üzerinden, data paketlerinden harcamadan sevdikleriyle gün boyunca ücretsiz mesajlaşıp, sesli ve görüntülü arama yapabilecek.  

 

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