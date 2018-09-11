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Hadi Yarışması İpucu sorusu cevabı 11 Eylül Matrix kaç filmden oluşuyor?

Hadi Yarışması İpucu sorusu cevabı 11 Eylül Matrix kaç filmden oluşuyor?
Hadi Yarışması İpucu sorusu cevabı 11 Eylül Matrix kaç filmden oluşuyor?

Hadi sorusu ipucu: Matrix kaç filmden oluşuyor sorusu soruldu ? Peki bu sorunu cevabı nedir. İşte detaylar...

Hadi yarışmasında öğlen ve akşam yapılan her yarışmalarda çıkacak birer soru için ipucu veriliyor. Bu akşam yani 11 Eylül Salı günü 20.30’da yapılacak yeni yarışmada çıkacak bir soru için de Matrix filmi ile ilgili bir soru soruldu. İpucuna göre Matrix kaç filmden oluşuyor sorusu yöneltilecek.İşte bu sorunun cevabı... 

HADİ 11 EYLÜL İPUCU SORUSU CEVABINI ÖĞRENEBİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

HADİ yarışmasına olan ilgi gittikçe artıyor. Kullanıcıları ve yarışmacıları hızla artan oyun para dağıtmaya devam ediyor. Peki bu akşamki Hadi İpucusu ne? Günde 2 kez oynanan yarışmaya ilgi oldukça yoğun. Sİtenin resmi sosyal medya hesabı her oyundan önce yarışmayla ilgili bir ipucu paylaşıyor. Bugün oynanan öğlen oyunun da kazananlara para dağıtmaya devam etmişti. Bu akşam saat 20:30`da bir oyun daha var.Ve HADİ yarışması yeni ipucunu paylaştı. HADİ yarışmasının ipuçlarını bu haberimizden takip edebilirsiniz.

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