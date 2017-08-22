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Hadise, Babadağ'ı coşturdu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Babadağ teleferik projesinin temel atma töreninde konser veren Hadise adeta vatandaşları coşturdu.

Hadise, Babadağı coşturdu

22 Ağustos 2017 07:52

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesindeki Belceğiz Plajı’nda düzenlenen Babadağ teleferik projesinin temel atma töreninde ilk olarak Kolpa grubu sahneye çıktı. Kolpa hareketli şarkılarla plajı dolduranları coşturdu.
Kolpa’nın ardından, pop müzik şarkıcısı Hadise sahnede çıktı.

Sanatçı giydiği transparan elbisesi ve yaptığı dans şovlarıyla konseri izlemeye gelen vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Belceğiz Plajını dolduran yaklaşık 5 bin kişi, konser boyunca Hadise'nin söylediği şarkılara eşlik edip birlikte dans etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan sanatçı performansıyla, izleyenlerden yoğun alkış aldı.

Murat Yalçın
 


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