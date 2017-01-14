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Hadise Kayserililerle buluştu

Forum Kayseri 5. Yaş etkinlikleri kapsamında Hadise, hayranlarıyla buluştu.

Hadise Kayserililerle buluştu

14 Ocak 2017 23:07

Şehrin çekim merkezi Forum Kayseri, 5. yıl dönümü etkinliklerini Hadise ile taçlandırdı. Sahneye çıkan ünlü şarkıcı Hadise, mini konserle Forum Kayseri ziyaretçilerini coşturdu. Sahnede vatandaşlara seslenen Hadise, Kayseri'deki terör saldırısını lanetleyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Konserin ardından sevenleriyle imza gününde bir araya gelen Türk popunun ünlü sesi, hayranlarıyla fotoğraf çektirip, Forum Kayseri'nin doğum günü pastasını kesti. Hadise ile sohbet etme fırsatı da bulan Kayserililer, unutulmaz bir gün geçirme fırsatı buldu.

Vatandaşlar, Hadise’nin fotoğrafını çekebilmek için birbirleriyle yarıştı. 

Etiketler: hadise, Kayseri


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