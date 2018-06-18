Diğer
Kategoriler

Hadise'den B12 itirafı

Hadise, Kıbrıs Lord’s Palace Hotel’de vereceği konser öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yıllardır B12 eksikliği çektiğini itiraf etti.

Hadiseden B12 itirafı

18 Haziran 2018 13:27

Sevenleriyle eğlenceli dakikalar geçirmek için Kıbrıs’ı tercih eden Hadise, Kıbrıs Lord’s Palace Hotel’de vereceği konser öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yıllardır B12 eksikliği çektiğini itiraf etti. Kıbrıs’ta yoğun ilgiyle karşılaşan Hadise, bayramı bu kadar kalabalık geçirmekten mutluluk duyduğunu söyleyip tüm sevenlerinin de bayramını kutladı. Uzun zamandır sakladığı ve sadece ailesinin bildiği B12 eksikliği yüzünden unutkanlık ve halsizlik yaşadığını belirten Hadise, doktor kontrolünde vitamin takviyesi aldığını açıkladı. 

Ramazan’da konser düzenlemediği için sahneleri özlediğini belirten Hadise, uzun süredir yaşamadığı sahne heyecanını saklayamadı. Bayramın ilk ve son gününü ailesiyle birlikte geçiren Hadise, ikinci gününü Lord's Palace Hotel'de sevenleri ile birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.  

Emir Abdurrahman Bulut
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç