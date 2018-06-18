Hadise'den B12 itirafı

Sevenleriyle eğlenceli dakikalar geçirmek için Kıbrıs’ı tercih eden Hadise, Kıbrıs Lord’s Palace Hotel’de vereceği konser öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yıllardır B12 eksikliği çektiğini itiraf etti. Kıbrıs’ta yoğun ilgiyle karşılaşan Hadise, bayramı bu kadar kalabalık geçirmekten mutluluk duyduğunu söyleyip tüm sevenlerinin de bayramını kutladı. Uzun zamandır sakladığı ve sadece ailesinin bildiği B12 eksikliği yüzünden unutkanlık ve halsizlik yaşadığını belirten Hadise, doktor kontrolünde vitamin takviyesi aldığını açıkladı.

Ramazan’da konser düzenlemediği için sahneleri özlediğini belirten Hadise, uzun süredir yaşamadığı sahne heyecanını saklayamadı. Bayramın ilk ve son gününü ailesiyle birlikte geçiren Hadise, ikinci gününü Lord's Palace Hotel'de sevenleri ile birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Emir Abdurrahman Bulut

