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Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 7 yaralı

Aksaray’da hafif ticari aracın şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 7 yaralı

18 Eylül 2016 07:38
Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 7 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Aksaray - Ankara Karayolu’nun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Gürbüz (32) idaresindeki 34 AK 7170 plakalı hafif ticari araç, Aksaray’dan Ankara istikametine seyrederken şoförün aniden direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı. Kaza sonrası hurdaya dönen araçta bulunan sürücü ile Sami (38), Nur Sima (1), Çiğdem (28), Hilal (8), Mehmet Akif (3), Aysel (34) ve Volkan Gürbüz (7) yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin kazayı fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine ve polise haber verildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, kısa sürede intikal eden 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Polis ve jandarma ekiplerinin yolda güvenlik önlemi aldığı kazada yaralanan 8 kişi Aksaray Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, sürücü İbrahim Gürbüz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan 7 yaralının durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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