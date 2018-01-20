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Hafriyat kamyonu devrildi, faciadan dönüldü

İstanbul-Çerkezköy bağlantı yolunda kum yüklü hafriyat kamyonu, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Şoför kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken faciadan dönüldü.

Hafriyat kamyonu devrildi, faciadan dönüldü

20 Ocak 2018 12:19

Edinilen bilgiye göre, Genç İrfan Çakıcı (25) hakimiyetindeki 34 LR 4547 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonu, İstanbul-Çerkezköy bağlantı yolu üzeri Büyükçavuşlu mevkiinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada kamyon şoförü Genç İrfan Çakıcı, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralı, 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından Çerkezköy-İstanbul bağlantı yolunda trafik tek şeritten sağlanırken trafik polisleri bölgede geniş güvenlik aldı. Öte yandan kamyona yüklü tonlarca kum yola dökülürken kamyonun çekicisi ile damperi ayrı yerlere savruldu. 

Uğur Arslan

Etiketler: Hafriyat kamyonu, kaza

 

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