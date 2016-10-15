Diğer
Kategoriler

Hain başyaver soru çalarak yükselmiş

Darbe girişimine kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başyaveri olan FETÖ'cü Ali Yazıcı'nın kirli geçmişi ortaya çıktı.

Hain başyaver soru çalarak yükselmiş

15 Ekim 2016 09:03

FETÖ'cülerin kurduğu kumpasla Balyoz'da 4 yıl cezaevinde yatan emekli Jandarma Albay Mustafa Önsel, Meclis'te kurulan 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimini araştıran komisyona çarpıcı açıklamalarda bulundu. Örgütün TSK'ya 1985'te sızmaya başladığını belirten Önsel, 1994'te yapılan ve 'general' olma şartı olan kurmay albaylık sınavında Türkçe soruları tam yapan subaylar olduğunu, Cumhurbaşkanlığı yaverliği görevine getirilen Yazıcı'nın da o dönem Türkçe soruları tam yapan öğrencilerden biri olduğunu söyledi.

EDA IŞIK / SABAH

Etiketler: Ali Yazıcı, Hain başyaver


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!