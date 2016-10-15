FETÖ'cülerin kurduğu kumpasla Balyoz'da 4 yıl cezaevinde yatan emekli Jandarma Albay Mustafa Önsel, Meclis'te kurulan 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimini araştıran komisyona çarpıcı açıklamalarda bulundu. Örgütün TSK'ya 1985'te sızmaya başladığını belirten Önsel, 1994'te yapılan ve 'general' olma şartı olan kurmay albaylık sınavında Türkçe soruları tam yapan subaylar olduğunu, Cumhurbaşkanlığı yaverliği görevine getirilen Yazıcı'nın da o dönem Türkçe soruları tam yapan öğrencilerden biri olduğunu söyledi.

EDA IŞIK / SABAH