Hainlerin Hava Harp Okulundaki 15 Temmuz hazırlığı! O görüntüler ortaya çıktı

Darbe girişiminde Hava Harp Okulu’ndaki olaylara ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak 44 şüpheli hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame hazırlanmıştı. Hava Harp Okulu’nda 14 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimi hazırlıklarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

2’inci darbe koordinasyon toplantısı sonrası hava harp okulunda darbe koordinatörleri; 66’ıncı Mekanize Piyade Tugay Komutanı Mehmet Nail Yiğit, İl Jandarma Komutanı Gürcan Sercan ve Kuzey Deniz Saha Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Ahmet Çelebi’nin Fethi Alpay ile toplantıları ve bu toplantıya giriş anları kameralara yansıdı.

Bir görüntüde ise Barbaros Akça’nın toplantıya geldiği, ancak cep telefonunu Fethi Alpay’ın makamına girmeden önce Burhan Torlak’a verdiği gözleniyor.

Başak Akbulut