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Hakan Ünsal: 'Bu Türk futboluna yapılmış bir saldırıdır'

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı Hakan Ünsal, Bursaspor kafilesine yapılan saldırıyı kınayarak, “Bu saldırı sadece Bursasporlu kardeşlerimize değil Türk Futbolu'na yapılmıştır” dedi.

Hakan Ünsal: Bu Türk futboluna yapılmış bir saldırıdır

25 Şubat 2017 14:57


Dün akşam Bursaspor kafilesine yönelik saldırıya ilişkin bir kınama da TPFD Başkanı Hakan Ünsal’dan geldi. Ünsal, bu saldırının Bursaspor’a değil Türk futboluna yönelik olduğunu söyledi.

“Saldırıyı şiddetle kınıyoruz”

Bursaspor takım kafilesine yapılan saldırıyı üzüntüyle karşıladığını ifade eden Hakan Ünsal, “Türk futboluna, taraftarına ve ülkemize hiçbir şart ve koşulda yakışmayan görüntülerin yaşandığı saldırıyı şiddetle kınadığımızın bilinmesini isteriz. Futbolun olmazsa olmazı futbolculara yapılan bu saldırı sadece Bursasporlu kardeşlerimize değil Türk futboluna yapılmıştır. Bu üzücü olayın daha vahim tarafı ise takım otobüsünün kapısının içeriden açılması ve ardından futbolcu kardeşlerimize saldırı gerçekleşmiş olmasıdır. Saldırı zaten kabul edilemez iken, içeriden kapı açmanın hangi akıl, mantık ve hesapla yapıldığının da göz önünde bulundurulması gerekmektedir” diye konuştu.

“Yapanlar en ağır cezayı almalıdır”

Saldırıyı yapan ve sebep olanların en ağır cezayı almaları gerektiğini vurgulayan Ünsal, “Yaşanan üzücü olayda futbolcu kardeşlerimizin yanındayız ve gerçekleşen olaydan zarar görmemeleri konusunda Hukuki ve manevi her türlü desteği vereceğiz. Harun Tekin ve Bursasporlu futbolcu kardeşlerimize büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Önümüzdeki günlerde liglerimizde oynayan takımlarımızın kaptanları ile görüşerek durum değerlendirmesi yapacak, tüm futbolcu kardeşlerimizin sorunları ve bu tür olayların bir daha olmaması için neler yapılması gerektiği konusunda görüşlerini alacağımızı bildiririz” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: Bursaspor kafilesi, Hakan Ünsal, saldırı


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