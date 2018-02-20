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Hakem Abdullah Yılmaz'a 4 ay hak mahrumiyeti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), A Klasman Hakemi Abdullah Yılmaz'a talimatlara aykırı hareket etmesi nedeniyle 4 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

Hakem Abdullah Yılmaza 4 ay hak mahrumiyeti

20 Şubat 2018 17:31

A Klasman Hakemi Abdullah Yılmaz, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’taki Afjet Afyonspor-Menemen Belediyespor maçı öncesi Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu'nun kendisini arayarak tehditkar konuşmalarda bulunduğunu iddia etmiş, TFF de bunun üzerine Yılmaz'ı PFDK'ya sevk etmişti. TFF'nin resmi sitesinden bugün yapılan açıklamada, hakem Abdullah Yılmaz'ın Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 38/a fıkrasına aykırı eylemi nedeniyle takdiren 4 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği belirtildi. 

Uygar Aydın

Etiketler: Abdullah Yılmaz, PFDK, TFF

 

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