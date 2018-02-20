Hakem Abdullah Yılmaz'a 4 ay hak mahrumiyeti

A Klasman Hakemi Abdullah Yılmaz, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’taki Afjet Afyonspor-Menemen Belediyespor maçı öncesi Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu'nun kendisini arayarak tehditkar konuşmalarda bulunduğunu iddia etmiş, TFF de bunun üzerine Yılmaz'ı PFDK'ya sevk etmişti. TFF'nin resmi sitesinden bugün yapılan açıklamada, hakem Abdullah Yılmaz'ın Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 38/a fıkrasına aykırı eylemi nedeniyle takdiren 4 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği belirtildi.

Uygar Aydın