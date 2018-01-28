'Hakemler de oyunun bir parçası'

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Usta, öncelikle seyircilere büyük bir parantez açmak gerektiğini belirterek, "Onlara çok teşekkür ediyoruz. Bugün Türkiye'nin her tarafından Avrupa'da binlerce seyircimiz geldi. Bu derbi maçlarda Trabzon başka bir havaya giriyor. Buraya dolduran seyircilerimiz her şeyin üzerindeydi. Gönül isterdi ki hep beraber bu maçı kazanalım. İlk devre ve ikinci devre iki farklı Trabzonspor gördük. İkinci devre gördüğümüz Trabzonspor hep böyle devam eder" dedi.

"Hakemler de bu oyunun parçası onlar da hata yapacaktır"

Hakem ilgili sorulara ise Usta, "Bizi de hakem tayin edildiğinde, niçin bu maça 4 kez verildi diye uyaranlar oldu ama hepimiz biliyoruz ki biz hakemlerle ilgi pek açıklama yapmayız. Hakemler de bu oyunun bir parçası, teknik direktör hata yapıyor. Başkan ve yöneticiler de hata yapıyor. Hakem de hata yapacak. Ben kasıtlı bir şey görmedim. Hakem camiasına buradan bir itam da bulunmak istemiyorum"ifadelerini kullandı

"Trabzonspor her oyuncusu çok değerli"

'Transfer olacak mı?' sorusuna ise Usta, "Transfer dönemi herkes heyecanlı olur transfer gelsin diye ama gördük ki Trabzonspor'un elindeki her bir oyuncu çok değerli. Bizim yedekten oyuna giren Sosa diye bir oyuncumuz var. Belki de ikinci yarı girdikten sonra oyunun kaderini değiştiren oyuncular arasındaydı. Kamil Ahmet Çörekçi gibi bir oyuncumuz var. Onu da gördük. Onun için Trabzonspor'un elindeki oyuncuların çok değerli olduğunu ve onlara yüksek oranda destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Onlara sahip çıkarsak bu kadronun içinde çok cevher oyuncular olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"İlk yarı kötü oynadık. İkinci yarı da ise bambaşka Trabzonspor vardı"

Maçın kırılma anı ile ilgili soruya ise Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, "İlk yarı ve ikinci yarı diye bakmak lazım. Biz ilk yarı kötü oynadık ve Fenerbahçe bunu kullanamadı. İkinci devre ise biz bambaşkaydık. Hepimiz gördük ki kırılma anı Burak Yılmaz'ın attığı ilk golden sonraki girdiği gol pozisyonuydu. Burak Yılmaz'a ayrı bir parantez açmak istiyorum Trabzonsporlular adına bir golcü her girdiği pozisyonu atacak diye bir şey yok. Keşke olabilseydi. Çok iyi olurdu. Burak elinden geleni yapıyor. Biz aslında İstanbul'da Fenerbahçe ile oynadığımız ve 2-2 biten maçtan da son 5 dakikada kazanacağımız maçı berabere bitirdik. Bugün burada da böyle oldu" ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor taraftara Türkiye'ye çok ciddi mesaj verdi"

Trabzonspor taraftarının Türkiye'ye çok ciddi bir mesaj verdiğini belirten Usta, "Buradan Türkiye'ye şunu gördü. 41 bine yakın Trabzonspor seyircisinin bu kadar nezih bir şekilde bitirmesinin Türkiye'ye verdiği çok ciddi bir mesaj var. İşte Trabzonspor bu, futbolun gözeli, keşke kazansaydık. Trabzonspor taraftarı gerçekten çok büyük bir taraftar. Hollanda'dan gelen bir seyircimize polis havaalanından, 'Sende mi Trabzonspor maçına gidiyorsun demiş' herkes ne var ki niye gidiyorsunuz dediği bir Trabzonspor, ben Trabzonspor'un olağanüstü büyük bir kulüp olduğunu bütün gönlümle ifade ediyorum. 10 bin taraftarın yurt dışından geldiği bir durumu başka hiç bir kulüpte göremezsiniz. Trabzonspor bambaşka bir camia, herkesin buna sahip çıkması lazım. Bugünün kazananı bugünün en büyüğü gerçekten taraftardı. Taraftarlarımız her zaman gereğini yapıyor. Önümüzdeki hafta Göztepe maçında da yapacaktır. İşin içinde bu kadar gerginliği oluşturabilecek unsurlar varken bu kadar sağ duyulu bir camia, onlara buradan tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

38 Bin 477 taraftar maçı izledi

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakayı 38 bin 477 taraftar izledi. Bu sayı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan Medical Park Stadyumu'nda izlenen en çok seyircili maç oldu. Beşiktaş maçı 35 bin, Galatasaray maçını ise 33 bini aşan taraftar izlemişti.

Gökmen Şahin

