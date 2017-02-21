Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, müştekiler, taraf avukatları katıldı. Duruşmada tutuklu sanıklardan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in yeğeni ile evli Suat Adıyaman, engelli kadrosundan memur olarak belediyeye atandığını belirterek, “Belediyede uzun yıllar çalıştım. Belediyede çalıştığım sırada bana ‘Gülen’in damadı’ deniliyordu.

Fethullah Gülen o zamanlar popüler olduğu için bana gelenler oluyordu. Çocuklarını özel okula yazdırmak için yardımcı olur musunuz diyorlardı. Akrabalık bağım olduğu için örgütün her şeyini biliyorum zannediyorlar. Fethullah Gülen’in damadısın diye bize yardım et diyenler 17-25 Aralık’tan sonra beni düşman bildiler. Eşim ile 2006 yılında Erzurum’da evlendim. Eşim, amcası Fethullah Gülen’i Türkiye’de iken taziyelerine geldiğinde bir kere görmüş. Gazete aboneliğimi de 17-25 Aralık’tan sonra iptal ettirdim” dedi.

Gülen’in damadını uyardı: Sırıtma!

Adıyaman'ın, hakkındaki iddialar dışında konuşmasını sürdürmesi üzerine mahkeme başkanı, Adıyaman’ı ikaz ederek, iddialara ilişkin konuşmasını istedi. Hakim, Adıyaman’ın savunmasını yaparken gülümsemesi üzerine, “Sırıtarak konuşma, burası mahkeme” dedi.

Mustafa Beşer