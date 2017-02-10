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“Hakiwi” ile “Hurartma” isimlerini duyanlar ne olduğunu merak ediyor

Artvin'de Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kente özgü “Hakiwi” ile “Hurartma” adı verilen yiyecek ve içecek üretimine başladı.

“Hakiwi” ile “Hurartma” isimlerini duyanlar ne olduğunu merak ediyor

10 Şubat 2017 15:31

Okulun Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü son sınıf öğrencileri öğretmenleri Güngör Duyar’ın önderliğinde 'Hurartma' ve 'Hakiwi' adını verdikleri yöresel içecek ve tatlı üretimine başlamalarının ardından
İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci ve Okul Müdürü Orhan Sevim, ile birlikte Vali Ömer Doğanay’ı makamında ziyaret ederek ürettikleri yöresel ürünlerden ikram ettiler.

Artvin’de yetiştirilen Trabzon Hurması ve kivinin besin bileşiminden bütün bireylerin faydalanmasını sağlamak amacıyla bir proje yaptıklarını belirten Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü öğretmeni Güngör Duyan, ”Projemizin amacı hurmada ve kivide bulunan besin değerlerinden faydalanarak sağlıklı, yöresel bir içecek elde ederek çeşitliliği arttırmak, posasından ise atıştırmalık tatlı hakiye cezerye elde etmekti. Ayrıca insanların bu meyvelerin tadına, lezzetine ve besin bileşimine ulaşmasını sağlamayı amaçladık” dedi.

Ürettikleri yöresel ürünlerin içeriği hakkında bilgi veren Duyar, ”Trabzon Hurması, kivi, tarçın, nane, karanfil karışımından 'Hurartma' adını verdiğimiz Artvin’e özgü bir içecek elde ettik. Lifli posasından ise 'Hakiwi' adını verdiğiniz cezerye şeklinde atıştırmalık tatlı elde ettik. Öğrencilerimizin hummalı çalışmaları neticesinde ürettiğimiz yöresel içecek ve tatlımızı bütün halkımızın beğeneceğini düşünüyoruz” diye konuştu. Hurartma ve Hakiwi'nin tadına bakan Vali Doğanay, her iki ürünün de çok lezzetli olduğunu belirterek makamına gelen konuklarına yöresel ürünleri ikram edeceğini söyledi.

Artvin’e özgü yöresel içecek ve tatlısının kısa sürede tüm Artvin halkı tarafından beğenileceğine inandığını kaydeden Doğanay, projenin sahibi okul idarecileri, öğretmenlerini ve öğrencilerini başarılı çalışmalarından dolayı kutladı.

Hurartma ve Hakiwi'nin faydaları

Özellikle kalp-damar, sindirim sistemi hastalıklarına iyi geldiği, bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği, sindirim sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılabileceği belirlenmiştir. Ayrıca zayıflama, 100 gramda 0.3 miligram demir ihtiva etmesi nedeniyle kansızlığın, A, B, C vitaminlerini ihtiva ettiğinden dolayı da vitamin eksikliğinin tedavisinde kullanılabilmektedir. 6-7 yaş civarındaki çocuklarda, kivi solunum yolları açısından olumlu etkilere sahiptir. Çocukların yaşamış olduğu nefes darlığı, burun akıntısı, hapşırma, kronik öksürük ve de gece öksürüğü gibi sorunlara da kivi iyi gelmektedir. 

Hasan Fehmi Demir

Etiketler: Ayhan Şahenk, Hakiwi, Hurartma, Trabzon hurması


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