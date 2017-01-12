Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Hakkari esnafının ricasına komutandan tarihi cevap

Hakkari esnafının ricasına komutandan tarihi cevap

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş, Tuğgeneral Emre Tayanç'tan askerlerin çarşı iznine çıkmasını gerekirse askerleri otobüslerle alıp çarşıya getirmesini istedi. Tuğgeneral Tayanç, bu istek üzerine, "Onlar sizin çocuklarınız otobüslere hiç gerek yok. Biz onu yaparız. Onlara kalbinizde yer verin" yanıtını verdi.

Hakkari esnafının ricasına komutandan tarihi cevap

12 Ocak 2017 20:40

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, 10 ocak idareciler ve çalışan gazeteciler günü nedeniyle idareciler ve gazeteciler ile bir araya geldi. 

HATSO tarafından bir otelde verilen akşam yemeğine Vali Cüneyit Orhan Toprak, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkari Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ömer Pakiş, Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin, bazı daire amirleri ile gazeteciler katıldı.

Burada konuşan HATSO Başkanı Servet Taş, oası olarak Hakkari’nin tüm sorunlarına her türlü katkıyı sunan ve kendilerine desteğini esirgemeyen sayın Valimiz Cüneyit Orhan Toprak’a teşekkür ettiğini söyledi. Taş, "Hakkari’nin ilden düşürülmesi konusunda sayın Başsavcımıza teşekkür ediyoruz. Önceki gün hem idareciler hem de gazeteciler günü idi. İdareciler ve gazeteciler gününü kutluyorum” dedi.

'ONLARA KALBİNİZDE YER VERİN'
HATSO Başkanı Servet Taş, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç'a seslenerek, "Sayın paşam esnafımız çok zor günler geçiriyor, askerler de bizim çocuklarımız ve gençlerimiz çarşıya çıksın gerekirse biz otobüslerle geri bırakırız" dedi.

Tuğgeneral Tayanç ise, "Onlar sizin çocuklarınız sizlerin onlara sahip çıkması gerekir. Otobüslere gerek yok onlara kalbinizde yer verin. Önemli olan birbirimize kalbimizde ve yüreğimizde ufacık bir yer. İnşallah bu coğrafyada çok çok güzelliklere vesile olacaktır. Burada ticaret boyutunu inşallah sizlerle arttırarak devam ettireceğiz. Ticaret eğer bir toplumda yeteri seviyede artarsa problemler azılır. Aslında bizim güvenlik sorunumuzun azalmasını bir yöntemi de bu. Aslında bizler sizlerle omuz omuza eğer birlikte bir yumruk gibi olursak inşallah bu gençler bu topraklarda kahve önlerinde boş boy oturan gençler azalırsa hem ülkemiz refaha erişecek, hem güvenlik problemleri azalacak. Bu görevde medyadaki arkadaşlara büyük bir rol oynuyor iş onlara düşüyor. İnşallah biz bu çarşıya çıkma meselesinin başlangıcını yaparken, inşallah hayırlara vesile olur” dedi.

Başkan Taş, daha sonra Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ın Hakkari’ye olan katkısından dolayı HATSO yönetimi ve Hakkari halkı adına plaket takdim etti. 

Feyzullah Taş
 

Etiketler: Emre Tayanç, hakkari, Servet Taş


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç