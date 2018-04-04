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Hakkari kırsalında nefes kesen operasyon

Hakkari Merkez Oğul köyü kırsalında terör örgütüne yönelik nefes kesen bir operasyon düzenlendi.

Hakkari kırsalında nefes kesen operasyon

04 Nisan 2018 12:23
Hakkari kırsalında nefes kesen operasyon - Tıkla İzle

 Operasyonu İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu yönetti. Hakkari Merkez Oğul köyü kırsal alanında Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucularının katılımıyla operasyon düzenlendi. Yaklaşık 1,5 metre karın bulunduğu dağlık kesime askerler helikopterle indirildi. Bölge tamamen abluka altına alındıktan sonra 6 ayrı koldan operasyon başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birliklerince Hakkari Merkez Oğul köyü kırsal alanında PKK’lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonda, teröristlerce araziye tuzaklanmış çok sayıda patlayıcı düzeneği etkisiz hale getirilirken önemli miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ayrıca yine terör örgütünün kullandığı sığınak, barınak ve mağaralar kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz’ın bizzat yönettiği operasyona İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da güvenlik güçleriyle birlikte eşlik etti. Operasyonda güvenlik güçleri kırsal alanı didik didik aradı. Komutanlar ise telsizle operasyon hakkında bilgi aktardı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan operasyonun hız kesmeden devam ettiği belirtildi. Karlı dağlara çıkan güvenlik güçleri buralarda gözlem noktası kurdu. Oğul köyü sakinleri ile yakından ilgilenen Korkmaz ve Dilberoğlu, çocukları kucaklarına alarak yakından ilgilendi. Hakkari’nin Ceylanlı köyünde ise menfeze tuzaklanan EYP’nin imha edilmesinin ardından oluşan çukur güvenlik güçleri tarafından görüntülendi.  

Feyzullah Taş

 

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