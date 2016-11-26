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Hakkari’de 60 katır koruma altında

Hakkari, Ağrı ve Van illerinin sınır boylarında yakalanan 60 katır Hakkari’de koruma altına alındı.

Hakkaride 60 katır koruma altında

26 Kasım 2016 09:53
Hakkari’de 60 katır koruma altında - Tıkla İzle

Güvenlik güçleri tarafından değişik tarihlerde kaçakçılığı önlemek amacıyla yapılan operasyonlarda Hakkari, Ağrı ve Van illerinin sınır boylarında ele geçirilen 60 katır 40 gündür Hakkari’de koruma altında tutuluyor. Hakkari’nin Otluca köyünde iki çoban tarafından bakımı yapılan 60 katırın, savcılık tarafından verilecek olan kararın ardından satışa çıkarılacağı belirtildi. Katırlara yaklaşık 40 gündür çobanlık yapan Fikret Akış, sınır boylarında yakalanan katırlara baktıklarını söyledi. Akış, "Otluca köyünde bu katırlara bakıyoruz. Sabah meraya salıyoruz. Akşamları da sayarak ahıra koyuyoruz. Merada sağa sola kaçıyorlar. Bakımları çok zordur. Yaklaşık 60 tane katıra bakıyoruz. Mahkeme kararını bekliyoruz. Bugünlerde bir karar verilecek. Bu hayvanların bu şekilde koruma altına alınması bizi sevindirdi" diye konuştu. 

Mimar Kaya


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