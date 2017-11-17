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Hakkari’de Başbakan heyecanı

Hakkari’ye gelecek olan Başbakan Binali Yıldırım için hazırlıklar tamamlanarak cadde ve sokaklar Türk bayraklarıyla süslenerek çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Hakkaride Başbakan heyecanı

17 Kasım 2017 10:07

Sabah erken saatlerde kentin cadde ve sokakları yıkanarak park halindeki tüm araçlar trafik ekipleri tarafından yol kenarından kaldırıldı. Esnaflarda iş yerlerinin önünü temizleme telaşı içerisine düştüler. Güvenlik güçleri tarafından çevrede yoğun güvenlik önlemleri alarak cadde ve sokaklara polis ekipleri yerleştirildi. Başbakanın ziyaret edeceği valilik, belediye başkanlığı ve AK Parti il binası önündeki caddeler Türk bayrakları ile süslendi.
Başbakanın geleceğini öğrenen vatandaşlar heyecan yaşadıklarını belirttiler. Emekli öğretmen Mesut Ertuş ve Hakkari’nin ileri gelenlerinden Hasan Çolak, İHA muhabirine açıklamada bulunarak Başbakan Binalı Yıldırım’dan Hakkari’nin il statüsünde kalması için müjde beklediklerini ifade ettiler. Emekli öğretmen Mesut Ertuş, ”Başbakanın geleceğini öğrendik. Çarşı merkezinde ise hazırlıklar yapılıyor. Bu konuda sevinçliyiz. Sayın Başbakanımızdan isteğimiz. Hakkari’nin ilçe konumuna düşürülmemesidir. Bir zamanlar Uludere Beytüşşebap’ta bize bağlı idi. Yine bu ilçeler bize bağlansın. Bizler Yüksekova’nın vilayet olmasına karşı değiliz Yüksekova’da il olsun” dedi.
Hakkari’nin ileri gelenlerinden Hasan Çolak da, ”Daha önce sayın gümrük bakanımız gelince birçok talebimizi dile getirmiştik. Hakkari’ye gelecek Sayın Başbakanımızın Hakkari için güzel bir müjde vereceğine inanıyorum. Hakkari’nin il kalması için çaba göstereceklerine inanıyorum. Hakkari kadim bir kenttir. Bütün istek ve temennimiz Sayın Başbakanımızdan Hakkari’nin il kalmasıdır” şeklinde konuştu.

Feyzullah Taş 

 

 

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