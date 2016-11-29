TSK, 28 Kasım 2016 tarihinde Hakkari 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Şemdinli Çatalca köyünün İran sınır hattına doğru, kırsal alanda toplam 3 farklı noktada bölücü terör örgütü mensuplarınca toprak altına gömülü vaziyette yerleştirilmiş, el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan bir poşet kablo ve soketler, bir adet küçük elektriksel devre, koli ve elektrik bandı, 50 şer kilogramlık 40 çuval İran menşeli gübrenin ele geçirildiğini bildirdi.

Ayrıca yine 28 Kasım 2016 tarihinde Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşlarımızdan alınan bir ihbar neticesinde bomba yüklü olduğu tespit edilen bir aracın Merkez ilçe, Ördekli köyü, Doğanca mezrasında bulanarak imha edildiği kaydedildi