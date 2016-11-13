Hakkari-Şemdinli karayolunda icra edilen mayın-EYP arama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden yola döşenmiş yaklaşık 1 tondan fazla el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği tespit edildi. Yol çift taraflı trafiğe kapatılarak, EYP yerinde kontrollü olarak imha edildi. Patlamalardan dolayı karayolunda oluşan hasar ekiplerce onarılarak yol araç trafiğine açılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam Patlamalardan dolayı karayolunda oluşan hasar ekiplerce onarılarak yol araç trafiğine açılırken, konu ile ilgili adli tahkikat devam ediyor.