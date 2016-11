Hakkari iklimine ve coğrafyasına çok rahat ayak uyduran Fransa koyunu, yöre halkını da şaşırttı. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde bölgede meydana gelen olaylardan dolayı geride kalan Hakkari’de yetiştirilmeye başlanan Fransa koyununun, özellikle sert geçen kış aylarına dayanıklı olması besicileri sevindirdi. Yaz aylarında yaylalara çıkarılan, kışın da köyde çobanlar tarafından bakımı yapılan koyunlar süt sağma makineleri tarafından sağılıyor.

Otluca köyünde besicilik yapılan Ferhat Kutluk, koyunları kuzu olarak aldıklarını söyledi. Kutluk, “Bu koyunları geçen sene Fransa’dan kuzu olarak aldık. Koyunları deneme olarak aldık. Hakkari’nin iklimine ve coğrafyasına ayak uydurur mu uydurmaz mı diye. Bir senedir bakıyoruz. Koyunlar hem et hem de süt bakımından çok verimli. Hakkari ve Fransa iklimi birbirine çok benziyor. Fransa’dan getirmemiz epey masraflı oldu. Şu an 80 tane koyunumuz var. Çok çabuk çoğalan bir hayvan. Yöre koyunundan daha fazla et veriyor. Süt bakımından da bizim koyunlarımızdan daha fazla süt veriyor. Zaten makinelerle süt sağımlarını yapıyoruz. 2 tane makinemiz var. Yazın yaylaya götürüyoruz. Bu yıl fazlasıyla verim aldık. Yöre koyununa nazaran daha fazla ot tüketiyor. Hayvan buraya uyum sağladı. Memnunuz ve böyle giderse devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Mimar Kaya

HAKKARİ